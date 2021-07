Was für eine herzerwärmende Geste von Heather Morris (34)! Vergangenes Jahr hatte die schockierende Nachricht die Serien-Welt erschüttert, dass Naya Rivera (✝33) tödlich verunglückt ist. Während eines Bootsausflugs war die Mutter eines fünfjährigen Sohnes verschwunden und schließlich wenige Tage später tot aufgefunden worden. Anlässlich ihres ersten Todestages ließ sich ihre Glee-Kollegin Heather nun ein Tattoo in Gedenken an ihre Freundin stechen.

Am Donnerstag veröffentlichte die Brittany Pierce-Darstellerin eine Reihe von Aufnahmen auf Instagram, die sie beim Tätowierer zeigten. "Das Morgen ist nicht versprochen" ist nun in schwarzer Tinte auf dem Arm der 34-Jährigen zu lesen. Zu ihrem Post schrieb die zweifache Mutter zudem einige rührende Worte, um der verstorbenen Schauspielerin zu gedenken. "Es ist nicht einfacher geworden, eine Bildunterschrift zu schreiben", begann die Sängerin ihren Beitrag und fuhr damit fort, sehr dankbar darüber zu sein, dass Gott sie und Naya zu besten Freundinnen, Szenenpartnerinnen und allem dazwischen gemacht hätte.

Auch andere Glee-Stars nahmen Mayas Todestag zum Anlass und zollten der gebürtigen Kalifornierin ihren Tribut. Sowohl Matthew Morrison (42) als auch Chris Colfer (31) teilten ein Foto der ewigen 33-Jährigen auf ihrem Profil und betitelten den Post mit einem schlichten roten Herz-Emoji. Auch Kevin McHale (33) fand einige bewegende Worte für seine verstorbene Glee-Kollegin: "Ich vermisse dich. Jeden einzelnen Tag", schrieb der Sänger zu einem Bild der Santana Lopez-Darstellerin.

Anzeige

Instagram / heatherrelizabethh Heather Morris im Juli 2021

Anzeige

Instagram / heatherrelizabethh Heather Morris Tattoo für Naya Rivera

Anzeige

Instagram / nayarivera Naya Rivera, Schauspielerin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de