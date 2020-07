Bewegendes Andenken an Naya Rivera (33) von ihrer Schauspiel-Kollegin. Die ehemalige Glee-Darstellerin wurde nach tagelanger Suche tot aus dem Lake Piru geborgen – nach einem Bootsunfall im Beisein ihres Sohnes ist sie ertrunken. Diese Nachricht schockierte nicht nur ihre Familie, sondern auch enge Freunde und Kollegen zutiefst! Unter anderem bei Heather Morris (33), neben der sie viele Jahre lang gemeinsam bei "Glee" vor der Kamera gestanden ist, sitzt der Schock tief. Sie tanzt sich nun den Kummer von der Seele – und zollt dabei der verstorbenen Naya Tribut!

Denn auf ihrem Instagram-Profil hat die Blondine ein Video gepostet, in dem sie einen emotionalen Ausdruckstanz hinlegt – zum Song "Radio Silence" von ihrer guten Freundin Naya. Was genau sie mit dieser Performance ausdrücken wollte, stellte Heather auch gleich klar: "Trauer empfindet jeder anders, aber eins ist sicher: Ich empfand es als schwierig, während des Trauerprozesses Freude zu empfinden oder mich abzulenken, ohne daran zu denken, dass ich damit Naya nicht ehren würde oder sie vergessen würde. Aber mir ist klar geworden: Einen Menschen zu ehren bedeutet manchmal, dass man sein Leben für ihn genießt", erklärte die Brittany-Pierce-Darstellerin ihren Fans. Der Tanz sei eine Hommage an Naya – ihre Einlage gepaart mit Nayas Musik soll die Fanherzen berühren.

Diese Aktion ist Teil von Heathers Weg, ihre Trauer zu bewältigen und an Naya zu erinnern. "Ich werde jeden Tag etwas besonderes unternehmen, um deine Stärke zu ehren. Das hilft mir, mich dir nahe zu fühlen", kündigte sie kurz nach der Todesmeldung auf Insta an.

Instagram / heatherrelizabethh Heather Morris tanzt für Naya Rivera

Getty Images Heather Morris, Schauspielerin und Tänzerin

Getty Images Naya Rivera, Schauspielerin



