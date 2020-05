Arat Hosseini macht seinem Vorbild Konkurrenz! Wie viele andere Kinder in seinem Alter ist der Sechsjährige fußballbegeistert und ein großer Fan des FC Barcelona-Stürmers Lionel Messi (32). Er möchte später offenbar genauso erfolgreich sein, wie der Profikicker, und wie es aussieht, steht er seinem Idol in Sachen Fitness in nichts nach: Arat geht nämlich nicht nur ebenfalls geschickt mit dem Ball um – er hat auch schon einen Sixpack aus Stahl!

Auf seinem Instagram-Account posiert der Brite in zahlreichen Posts mit freiem Oberkörper – und präsentiert seinen extrem durchtrainierten Bauch. Für den tut er offensichtlich so einiges: Unter anderem hält Arat sich mit Push-ups und Parkour-Trainingseinheiten im eigenen Wohnzimmer fit. Dabei wird er tatkräftig von seinem Vater unterstützt.

Das große Engagement des kleinen Fußballfans ging auch an Messi nicht vorbei: Nachdem der gebürtige Argentinier auf einem von Arats Posts markiert worden war, kommentierte er diesen mit liebevollen Worten: "Danke Arat. Ich sehe viel Talent in dir. Fantastisch! Ich drücke dich." Über die Nachricht des Sportstars freute sich der Sechsjährige natürlich sehr – deshalb antwortete er dem 32-Jährige auch gleich und verriet ihm, dass er eines Tages ebenfalls für den FC Barcelona spielen wolle.

Anzeige

Instagram / arat.gym Arat Hosseini im Mai 2020

Anzeige

Instagram / arat.gym Arat Hosseini im März 2020

Anzeige

Instagram / arat.gym Arat Hosseini im November 2019



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de