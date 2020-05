Gülcan Kamps (37) hat sich ein festes Ziel gesetzt! Die Moderatorin ist anscheinend gerade alles andere als zufrieden mit ihrem derzeitigen Körpergewicht. Aufgrund der aktuellen Lage hat sie in der Isolation nämlich ein bisschen zugelegt. Die quirlige Gülcan möchte das aber nicht einfach so hinnehmen und hat sich schon einen Plan überlegt. Jetzt verrät sie, was genau sie gegen ihre unliebsamen Kilos unternehmen möchte.

"Ok, das heißt Beine in die Hand nehmen. Am besten funktioniert bei mir Joggen", offenbarte die 37-Jährige nun auf Instagram. "Also, meine Lieben, mein Ziel ist, im Juli sommerfit zu sein", betonte die gebürtige Lübeckerin. Während der Quarantäne habe sie nicht auf die Kalorien geachtet und nun drei Kilo mehr auf den Hüften, klagte Gülcan. Bei einem Fotoshooting vor ein paar Tagen sei ihr der Unterschied durch die kneifenden Jeans so richtig bewusst geworden. Sie stecke den Kopf aber nicht in den Sand, ganz im Gegenteil! Ihren Fans versprach die Beauty: "Wenn ich es schaffe, die Extrakilos loszuwerden, gibt es superschöne Bikinibilder. Und wenn ich es nicht schaffe, Bilder im Wickelkleid."

Die meisten Follower der TV-Bekanntheit sind der Meinung, dass Gülcan auch so toll aussieht. Sie verstehen gar nicht, warum die Frau von Unternehmer Sebastian Kamps überhaupt abnehmen möchte. "Ich frag mich, was du hast, man sieht doch gar nicht, dass da was dazu gekommen ist" und "Sieht super aus! Drei Kilo hin oder her", lauten nur zwei Kommentare.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im Mai 2020

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2020

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2020



