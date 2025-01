Kassierer flippt plötzlich wegen Gülcan Kamps' Kind aus

Gülcan Kamps (42) hatte kürzlich ein skurriles Erlebnis in einer Drogerie, das sie ihren Fans auf Instagram schilderte. Gemeinsam mit ihrem Kind, das mit einem kleinen Einkaufswagen unterwegs war, war die ehemalige Viva-Moderatorin einkaufen, als es zur ersten unerwarteten Begegnung kam: Ihr Nachwuchs kreuzte den Weg einer älteren Dame, die leicht gereizt reagierte. "Ja, das kennen wir, das kennen wir. Das sind Kinder", kommentierte sie, obwohl sich niemand gestoßen hatte. Doch die wahre Eskalation folgte erst an der Kasse, als der Kassierer überraschend laut wurde – wegen eines Vorfalls, der mit dem kleinen Einkaufswagen zu tun hatte.

Wie Gülcan nämlich weiter berichtete, wollte sie beim Bezahlen den Einkaufswagen ihres Kindes schnell zurückstellen, was ihrem Sprössling offenbar nicht gefiel. "Dieser Schrei... der ging durch Mark und Bein", erinnerte sie sich an die Situation, die bei ihrem Kind typisch für die sogenannte Autonomiephase sei. Nach der kurzen Aufregung des Kindes geriet jedoch der Kassierer selbst völlig aus der Fassung und beschwerte sich lautstark. Eine weitere ältere Kundin schloss sich der Kritik an – für Gülcan ein deutlich überzogener Ausbruch. "Wir haben vorher wirklich nichts gemacht", verteidigte sie die Situation später in ihrer Story.

In ihrer Story zeigte sich Gülcan nach dem Vorfall verständnisvoll, aber auch nachdenklich. Sie gestand, dass sie früher – als kinderlose Frau – eher genervt auf laute Kinder reagiert habe. Inzwischen sehe sie die Situation ganz anders und betonte, dass solche Momente ein normaler Teil der kindlichen Entwicklung seien. Gleichzeitig plädierte sie für mehr gegenseitiges Verständnis: Eltern sollten nicht verurteilt werden, und Erwachsene könnten solche Situationen entspannter handhaben, ohne direkt laut zu werden. Die ehemalige Viva-Moderatorin, die seit 2007 mit Sebastian Kamps verheiratet ist, stellte dabei einmal mehr unter Beweis, wie wichtig ihr ein respektvoller Umgang miteinander ist – ob im Alltag oder im Familienleben.

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps, Moderatorin

Getty Images Sebastian und Gülcan Kamps im August 2009

