Gülcan Kamps kommt "sehr gut" mit "My Style Rocks"-Jury klar

Gülcan Kamps (42) ist die Moderatorin von "My Style Rocks" – einer Show, in der eine Fachjury die Outfitideen der jeweiligen Kandidaten bewertet. Gegenüber den Teilnehmern stimmen einige Teile der Jury, darunter Harald Glööckler (59) und Andreas Wendt, immer mal wieder weniger sanfte Töne an. Wurde Gülcan auch schon Opfer ihrer scharfen Zungen? Genau das wollte Promiflash von der Moderatorin wissen und hat direkt mal nachgehakt, wie sie mit den Juroren der Show klarkommt. "Sehr gut! Ich bin ein Teamplayer", machte Gülcan im Interview klar.

Die Fernsehmoderatorin, die ein "alter Hase" im deutschen TV-Geschäft ist, wisse nach ihren über 20 Jahren Erfahrung, dass Produktionen nur erfolgreich sind, wenn das Team vor und hinter der Kamera eng zusammenarbeitet. Die 42-Jährige vergleicht das mit dem Zusammenspiel in einer guten Fußballmannschaft: "Ein fantastischer Stürmer, der gute Tore schießen könnte, reicht nicht aus, wenn der Rest nicht funktioniert und harmoniert."

Und was sagt Gülcan zu der Strenge der Jury? "Ich finde unsere Juroren nicht hart", machte die einstige Viva-Moderatorin im Promiflash-Interview deutlich. Sie finde die Juroren stattdessen "ehrlich und authentisch". Außerdem betonte sie, dass die auch mal härteren Kritiken niemals auf persönlicher Ebene getroffen werden: "Eine Kritik gilt niemals dem Charakter der Person, sondern ausschließlich der Kleidung zum Motto und zur Performance."

