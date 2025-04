Nach Istanbul-Erdbeben: Gülcan Kamps stand unter Schock

Moderatorin Gülcan Kamps (42) hatte einen echten Albtraum zu verkraften: Am vergangenen Mittwoch wurde sie während Dreharbeiten in Istanbul von einem schweren Erdbeben überrascht. Die Wände ihrer Unterkunft begannen zu wackeln, was bei über 200 Verletzten in der Stadt Spuren hinterließ. Obwohl Gülcan während des Bebens zunächst professionell blieb, verließ sie die Türkei bereits am nächsten Tag gemeinsam mit ihrer Fernsehcrew. Doch der volle Schock über das Erlebte traf sie erst auf dem Rückflug nach Barcelona: "Ich habe den ganzen Flug geweint. Ich weiß nicht, warum – ob vor Erleichterung oder vor Freude. Ich habe immer wieder an meine Familie und an mein Kind gedacht und da erst gemerkt, wie gefährlich alles war", berichtete sie ihren Instagram-Followern. Eine Flugbegleiterin bemerkte ihre Verzweiflung und fragte nach, ob sie helfen könne, doch Gülcan war von ihren Emotionen überwältigt und brachte kein Wort heraus.

Die Situation vor Ort in Istanbul war angespannt: Nach dem Beben versuchten zahlreiche Menschen, die Stadt und das Land so schnell wie möglich zu verlassen. Gülcan erzählte nach der Rückkehr, dass am Mittag des darauffolgenden Tages kaum noch Flüge verfügbar waren, weil so viele versuchten, zu fliehen. Die Tochter türkischer Eltern zeigte sich betroffen über das, was sie in ihrer zweiten Heimat miterlebte, und reflektierte rückblickend, dass sie nach außen hin zwar Haltung gezeigt hatte, sich nach Ankunft in Spanien aber eingestehen musste: "Ich habe jetzt das Gefühl, dass ich unter Schock stand." Ihren Followern gegenüber machte sie kein Geheimnis daraus, wie sehr das Erlebte sie getroffen hat.

Emotionale Momente wie diese sind für die 42-Jährige nichts Ungewöhnliches. Die Moderatorin, die dem deutschen Publikum seit Jahren als lebensfroher Wirbelwind aus dem TV bekannt ist, zeigt sich in den sozialen Medien auch oft von ihrer verletzlichen Seite. Seit ihrer Heirat und der Geburt ihres Kindes hat sich die Bedeutung von Familie für sie noch weiter verstärkt. Freunde beschreiben Gülcan als herzlichen Familienmenschen, der regelmäßig zwischen Deutschland und der Türkei pendelt, um beiden Heimaten gerecht zu werden. Trotz ihrer Prominenz teilt sie immer wieder ganz private Gedanken, etwa rund um ihre Mutterschaft oder ihre Verbundenheit zur türkischen Kultur. Mit ihrer Offenheit und Nahbarkeit schafft sie es, ihre Fans auch in schwierigen Zeiten mitzunehmen – und ihnen zu zeigen, dass auch Stars nicht unverwundbar sind.

Getty Images Gülcan Kamps im Dezember 2023 in Köln

Instagram / guelcankamps Gülcan Kamps im März 2023