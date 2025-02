Findet Gülcan Kamps die "My Style Rocks"-Juroren zu streng?

Seit vergangenem Jahr läuft die Castingshow "My Style Rocks" bei Sport1. Die Juroren um Harald Glööckler (59) und Andreas Wendt beurteilen in der Sendung die selbst zusammengestellten Outfits der Kandidaten. Bei den Zuschauern kam das in der Vergangenheit oft nicht gut an, und sie kritisierten den scharfen Ton der Jury. Doch wie sieht die Moderatorin der Show, Gülcan Kamps (42), das eigentlich? Im Promiflash-Interview stärkt der ehemalige Viva-Star seinen Kollegen den Rücken: "Ich finde unsere Juroren nicht hart, sondern ehrlich und authentisch. Sie sagen, was sie denken, und behandeln jede Person mit dem größten Respekt."

Weiter erklärt Gülcan, dass immer nur die Leistung der Kandidaten beurteilt wird: "Eine Kritik gilt niemals dem Charakter der Person, sondern ausschließlich der Kleidung zum Motto und zur Performance." Zudem wirft die 42-Jährige ein: "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht die Tagesschau sind, sondern eine Unterhaltungssendung, und das Konzept hat jede von unseren smarten Kandidatinnen sehr gut verstanden. Wir konnten uns in Staffel zwei vor Bewerberinnen nicht retten. Das zeigt mir, dass sich viele von uns gut unterhalten fühlen, und darum machen wir weiter."

Auch Reality-TV-Star Gloria Glumac (32), die als Kandidatin bei der Show oft harte Kritik einstecken musste, nahm das Juroren-Team bereits in Schutz. "[Ich] war mit der ganzen Jury gut", betonte sie Ende Dezember in einer Instagram-Story. Die Jury besteht insgesamt aus vier Personen: Modedesigner Harald Glööckler, Modebloggerin Sandra Bauknecht, Friseur Andreas Wendt und Germany's Next Topmodel-Bekanntheit Larissa Marolt (32).

Harald Glööckler, Designer

Gloria Glumac im Dezember 2024

