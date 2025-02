Das gefällt Gülcan Kamps an "My Style Rocks" besonders gut

Bei "My Style Rocks" versuchen die Kandidatinnen, die Jury mit Stil und Kreativität von ihren Outfits zu überzeugen. Im Promiflash-Interview plaudert Moderatorin Gülcan Kamps (42) nun aus, was ihr dabei am wichtigsten ist – nämlich die Teilnehmerinnen. "Spannende, starke Frauen kämpfen um 20.000 Euro", berichtet die Ehefrau von Sebastian Kamps. Die TV-Bekanntheit habe sofort an das Konzept der Sendung geglaubt. "Die Show macht einfach Spaß zu schauen, und mir macht es Spaß, sie zu moderieren. Wir machen Unterhaltung, und die Sendung ist in kürzester Zeit zum viralen Hit und Kult geworden."

Ein Grund, warum "My Style Rocks" so erfolgreich ist, ist die Jury. Harald Glööckler (59), Influencerin Sandra Bauknecht, Hairstylist Andreas Wendt und "Austria’s Next Topmodel"-Star Larissa Marolt (32) beurteilen die Looks der Kandidatinnen. Besonders der Designer nimmt dabei kein Blatt vor den Mund und wurde mit seinen Entgleisungen im Netz zum Meme. Allerdings lösten seine Aussagen auch eine Welle der Kritik aus.

Gülcan hat mit Haralds Kommentaren kein Problem. "Wir dürfen nicht vergessen, dass wir nicht die Tagesschau sind, sondern eine Unterhaltungssendung", erklärt sie im Promiflash-Interview und stellt klar: "Ich finde unsere Juroren nicht hart, sondern ehrlich und authentisch. Sie sagen, was sie denken, und behandeln jede Person mit dem größten Respekt." Wenn die vier Profis Kritik äußern, dann gelte sie nur den ausgewählten Outfits und nicht den Damen, die sie zur Schau stellen.

Instagram / haraldgloeoeckler_official Larissa Marolt und Harald Glööckler bei "My Style Rocks"

Getty Images Harald Glööckler, Designer

