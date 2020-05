Schon wieder ein Zwillingspaar bei einer Kuppelshow! Bereits in der diesjährigen Staffel von Der Bachelor buhlten die Zwillingsschwestern Laureen und Isabelle um die Gunst von Sebastian Preuss (30). Nun wurde bekannt, dass in der zweiten Runde von Paradise Hotel ebenfalls zwei Geschwister auf der Suche nach der großen Liebe sind: Tuncay und Yücel wollen beide ihr Glück bei dem Dating-Format versuchen – und haben eine ganz besondere Einstellung zu ihrer Teilnahme.

Die beiden Zwillingsbrüder kommen aus Castrop-Rauxel, wo beide in ihrem eigenen Salon als Friseurmeister arbeiten. Ansonsten verbringen sie viel Zeit im Fitnessstudio oder gehen auf Reisen. Die Muskelmänner offenbaren gegenüber RTL, dass sie sich für die Show eine ausgeklügelte Taktik überlegt und in Sachen Liebe schon die ein oder andere Erfahrung gesammelt haben: "Alle Frauen wollen die Erfahrung mit Zwillingen!" Wie die Single-Damen auf die geballte Power im Doppelpack reagieren, können die Fans der Sendung ab dem 16.06. auf TVNOW oder ab dem 30.06. im Free-TV verfolgen.

Auch die restlichen "Paradise Hotel"-Kandidaten sind echte Hotties: Mit von der Partie werden auch einige bekannte Gesichter sein. So kennt man Tobias Bente und Andreas Heierth schon von Take Me Out. Außerdem war David Zickert bei Temptation Island zu sehen. Als elfter Single wird Omar Al-Jarrah dafür sorgen, dass es auf dem Liebeskarussell bereits in der ersten Folge ordentlich rundgeht.

Anzeige

Instagram/tuncay.kus Tuncay Kus von "Paradise Hotel", März 2017

Anzeige

Instagram/xy.kx Yücel Kus von "Paradise Hotel", September 2016

Anzeige

TVNOW Die "Paradise Hotel"-Jungs Tobias, Yücel, David, Tuncay, Andreas mit Angela Finger-Erben

Seid ihr gespannt, wie die Mädels auf Tuncay und Yücel reagieren? Oh ja, total! Nein, nicht unbedingt... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de