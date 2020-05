Übertrumpft Amira (27) jetzt ihren Mann Oliver Pocher (42)? Bis vor Kurzem hielt sich die 27-Jährige eher im Hintergrund und überließ Oli die große Bühne. Doch mittlerweile ist Amira selbst in der Öffentlichkeit präsent – so zum Beispiel als Sidekick ihres Gatten in dessen Late-Night-Show "Pocher – gefährlich ehrlich!". Und viele Zuschauer haben die Österreicherin bereits ins Herz geschlossen – aber ist sie auch beliebter als ihr Mann?

Diesen Eindruck könnte man zumindest bekommen, wenn man sich einige User-Kommentare anschaut. Auf Twitter wird Amira mit Lob geradezu überschüttet: "Amira ist einfach nur sympathisch – aber am meisten beeindruckt mich ihre Souveränität als Co-Moderatorin", "Amira ist eine tolle Frau – wunderschön und selbstbewusst. Ein echtes Vorbild" und "Mal ehrlich: Der wahre Star ist hier doch Amira, oder?", lauten unter anderem die Kommentare auf Twitter zu ihrem Auftritt bei "Pocher – gefährlich ehrlich!".

Amiras Beliebtheit zeichnete sich bereits nach ihrem ersten TV-Auftritt bei dem Pocher-Wendler-Wettkampf Anfang März ab. Die gelernte Visagistin und Hairstylistin stahl den beiden Streithähnen doch glatt die Show! Deutschlands Fernsehfans waren von ihrer humorvollen Art einfach hin und weg: "Amira ist die Queen der Sendung", kommentierte zum Beispiel ein Zuschauer via Social Media.

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowius Amira Pocher in der Show "Pocher vs. Wendler – Schluss mit lustig!"

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher im Mai 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de