Gemma Ward befindet sich im Endspurt ihrer Schwangerschaft! Im Januar dieses Jahres machte die Laufstegschönheit mit süßen Nachrichten auf sich aufmerksam: Zusammen mit ihrem Partner David Letts erwartet sie wieder Nachwuchs. Das Paar hat bereits zwei gemeinsame Kinder, die 2013 und 2017 jeweils das Licht der Welt erblickt haben. Mit der Babyverkündung offenbarte Gemma auch schon, dass sich ihr Sohn und ihre Tochter über eine kleine Schwester freuen dürfen. Kurz vor der Geburt gibt sie jetzt ein Babybauch-Update.

Abgesehen von einem ersten Bild ihrer Minikugel kurz nach dem Jahreswechsel warteten die Fans im Netz bisher vergeblich auf weitere Schnappschüsse von der 32-Jährigen und ihrer runden Körpermitte. Bis jetzt, denn in der 38. Schwangerschaftswoche präsentiert das Model nun seine XXL-Kugel. In einem hautengen, grünen Kleidchen zeichnet sich der Babybauch der Blondine deutlich ab. "Es ist fast so weit!", lautet die kurze Bildunterschrift, die aber deutlich macht, dass sich die Kleine wohl nicht mehr allzu lange Zeit lassen dürfte.

Dass der Alltag mit zukünftig drei Kids für die Australierin kein Problem sein dürfte, hat sie kürzlich in einem Vogue-Interview verraten. Sie meinte, dass sie und ihr Liebster den Spagat zwischen Karriere und Familienleben bestens händeln würden. "Ich glaube, das Wichtigste ist Teamwork. Du musst sicherstellen, dass jeder voll dabei ist und die Kinder immer an erster Stelle stehen", erklärte Gemma.

Anzeige

Instagram / gemma Gemma Ward, Model und Schauspielerin

Anzeige

Instagram / gemma Naia, Jet und David Letts

Anzeige

Getty Images Gemma Ward und ihr Partner David Letts, 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de