Gemma Ward schwebt erneut im Babyhimmel! Mit 15 Jahren wurde die Beauty zum Topmodel – war neben ihren Laufstegauftritten auch in Filmen wie Fluch der Karibik zu sehen. In die Schlagzeilen gelangte die Blondine dann aber besonders 2007, als sie Schauspieler Heath Ledger (✝28) nur wenige Monate vor seinem Tod datete. Einige Jahre darauf fand die Beauty ihr großes Liebesglück in David Letts: 2013 erblickte ihre erste Tochter das Licht der Welt, 2017 wurde ihr Sohnemann geboren. Und jetzt kann sich das Traumpaar erneut über Nachwuchs freuen!

Das hat die "Der große Gatsby"-Darstellerin jetzt auf ihrem Instagram-Channel verkündet: "Wir erwarten ein Mädchen dieses Jahr, das unsere kleine Rasselbande erweitern wird", erklärte sie stolz. Und all zu lange müssen Gemma und David wohl nicht auf Sprössling Nummer drei warten: Die 32-Jährige zeigte zugleich nämlich auch ein Foto von sich im Bikini – mit unübersehbarem XXL-Babybauch!

Das Geschlecht ihres Nachzüglers hat Gemma bereits verkündet – ob sie vor der Geburt wohl auch den Namen ihrer Tochter verraten wird? Hinweise hat sie bislang noch keine gegeben. Doch ein Blick auf die Vornamen ihrer Kids könnte zumindest darauf hindeuten, dass die baldige Dreifach-Mami kurze Namen bevorzugt: Ihre Sprösslinge heißen nämlich Naia und Jet.

