Gemma Ward ist eindeutig wieder in Topform! Anfang des Jahres ging die Ex-Freundin des verstorbenen Schauspielers Heath Ledger (✝28) mit einer wunderschönen Nachricht an die Öffentlichkeit: Sie und ihr Partner David Letts werden zum dritten Mal Eltern. Im Juni erblickte ihre Tochter Kirra schließlich gesund und munter das Licht der Welt. Fünf Monate später präsentierte das Model nun seinen After-Baby-Body in einem Bikini – und der kann sich sehen lassen!

In ihrer Instagram-Story teilte Gemma jetzt einige Fotos von einem Strandausflug. Dabei fällt auf: Auch am Meer ist der 33-Jährigen der perfekte Look wichtig. Ihr gelber High-Waist-Bikini, zu dem sie einen Hut und eine Sonnenbrille kombiniert, umschmeichelt ihre Mama-Kurven – und die haben es in sich: Fünf Monate nach der Entbindung hat Gemma bereits ihre Wespentaille zurück!

Ebenfalls auf dem Foto zu sehen: Ihre kleine Tocher Kirra, die mit einer roten Badehose und einem roten Sonnenhut ebenfalls syperstylish gekleidet ist. "So ein schöner Tag am Strand", schrieb Gemma zu einem Video, in dem David und ihr Baby im Wasser auf einem Surfbrett spielen.

Instagram / gemma Gemma Ward und ihre Tochter Kirra am Strand

Getty Images Model Gemma Ward, 2019

Instagram / gemma David Letts mit seinem Baby

