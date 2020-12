So stylish ist Gemma Ward mit ihrem Baby unterwegs! Die Ex-Freundin des verstorbenen Schauspielers Heath Ledger (✝28) und ihr Partner David Letts wurden im Juni zum dritten Mal Eltern. Bereits in den Jahren 2013 und 2017 freuten sich das australische Model und ihr Freund über Nachwuchs. Nur fünf Monate nach der Geburt ihres dritten Kindes präsentierte die Beauty bereits ihren After-Baby-Body im Bikini. Auf einem süßen Foto mit ihrer Tochter bewies Gemma nun, wie wichtig ihr der perfekte Look ist.

Auf Instagram teilte die 33-Jährige ein niedliches Bild von sich und ihrer Tochter Kirra und schrieb dazu: "Einen Spaziergang mit meinem Baby machen". Von ihrem sechs Monate altem Töchterchen erkennt man jedoch nur die kleinen Beinchen und ein Stück des Hinterkopfes, da sie in eine Trage geschnallt ist. Gemma trägt auf dem Schnappschuss eine schwarze Sonnenbrille, einen cremefarbenen Hut sowie ein schulterfreies, weißes Kleid. Außerdem vervollständigt die Beauty ihr Outfit mit einer kleinen Tasche, einer goldenen Uhr sowie passenden Armbändern und Ohrringen.

Erst im November hatte die frischgebackene Mama ein Bild von sich und ihrer Tochter mit eben diesem Hut und der gleichen Sonnenbrille gepostet. Während sie ihr Baby auf dem Arm hielt, setzte Gemma ihre Kurven in einem gelben High-Waist-Bikini selbstbewusst in Szene. Auch Kirra war mit ihrem roten Sonnenhut mindestens genauso modisch gekleidet wie ihre Mutter.

Getty Images Model Gemma Ward, 2019

Instagram / gemma Gemma Ward und ihre Tochter Kirra

Instagram / gemma Gemma Ward mit ihrer Tochter Kirra

