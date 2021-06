Gemma Ward feiert ihr Comeback! Vor einem Jahr brachte die Ex-Freundin des verstorbenen Schauspielers Heath Ledger (✝28) ihr Töchterchen Kirra zur Welt und wurde damit zum dritten Mal Mutter. Nur fünf Monate später präsentierte sich die Australierin bereits wieder im Bikini – und das in Topform. Einer Rückkehr auf den Catwalk stand damit nichts mehr im Wege. Nun war es endlich so weit: Gemma schwebte endlich wieder über den Laufsteg!

Bei der Afterpay Australian Fashion Week lief das Model am Freitag erstmals als Dreifachmama über den Catwalk. Für Christopher Esber präsentierte die Blondine ein schwarzes, mehrschichtiges Kleid, das ihre schmale Taille perfekt in Szene setzte. Ein Schlitz am unteren Teil der Robe, der nur von durchsichtigem, dunklen Stoff überdeckt war, legte zudem die Sicht auf ihre langen Beine frei. Mit dezentem Make-up genoss die 33-Jährige strahlend ihre Rückkehr in die Modewelt.

Um Karriere und Familienleben miteinander vereinen zu können, setzt Gemma auf die Unterstützung ihres Partners David Letts. Teamwork sei in dieser Hinsicht das A und O, wie sie in einem Interview mit der australischen Ausgabe der Vogue verriet. "Natürlich kommen die Kinder an erster Stelle, aber die Arbeit ist auch ziemlich wichtig, wenn man in der Pflicht ist, sie zu versorgen", machte die Beauty deutlich.

Instagram / gemma Gemma Ward mit ihrer Tochter Kirra

Getty Images Gemma Ward bei der Show von Christopher Esber auf der Afterpay Australian Fashion Week, 2021

Getty Images Gemma Ward bei der Show von Christopher Esber auf der Afterpay Australian Fashion Week, 2021

