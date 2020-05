Cindy Crawford (54) teilt ein süßes Throwback-Bild. Bereits vor wenigen Wochen hatte das Topmodel seine Fans mit einem schönen Schnappschuss erfreut: Im Rahmen der "First Date"-Challenge hatte sie eine Momentaufnahme aus dem ersten Urlaub mit ihrem heutigen Ehemann Rande Gerber (58) gepostet. Beim Durchwühlen der alten Fotoalben ist ihr aber offenbar noch eine andere Aufnahme in die Hände gefallen: Sie erinnert im Netz nun an ihren Hochzeitstag!

Auf dem Instagram-Post präsentiert Cindy ihren Followern den Augenblick während ihrer Heirat, als sie mit ihrem Ehemann den Kuchen angeschnitten hatte und sie sich gegenseitig ein Stück des Gebäcks in den Mund stecken. "Vor 22 Jahren sind wir mit einer Gruppe aus Familie und Freunden auf die Bahamas gereist und haben gefeiert, dass wir Ja gesagt haben. Ich liebe dich und das Leben, das wir zusammen haben", schwärmt die Laufstegschönheit. Sie könne sich nicht vorstellen, mit jemand anderem zusammen zu sein, und freue sich auf viele weitere Ehejahre.

Natürlich ließ es sich auch Rande nicht nehmen, seiner Frau an diesem besonderen Tag ein paar Worte im Netz zu widmen: "Vor 22 Jahren habe ich Cindy überzeugt, mit mir wegzufliegen, und seitdem habe ich sie nicht mehr losgelassen."

Anzeige

Instagram / cindycrawford Rande Gerber und Cindy Crawford 1994

Anzeige

Getty Images Rande Gerber und Cindy Crawford im Mai 2018

Anzeige

Instagram / randegerber Cindy Crawford und Rande Gerber



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de