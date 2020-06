Sarah Joelle Jahnel (30) spricht offen über ihre weitere Nachwuchsplanung. Im März ist die ehemalige DSDS-Teilnehmerin zum ersten Mal Mutter geworden. Die kleine Lia Faé Agnes ist offenbar ihr ganzer Stolz. Das macht die TV-Bekanntheit auch immer wieder im Netz deutlich, indem sie regelmäßig gemeinsame Schnappschüsse teilt und in langen Texten in den höchsten Tönen von ihr schwärmt. Könnte Sarah sich vorstellen, bald ein weiteres Kind zu bekommen?

In einer Instagram-Fragerunde erklärte die 30-Jährige, dass sie mit der weiteren Kinderplanung vorerst noch etwas warten wolle: "Baby Lia ist ja gerade erst bei mir angekommen und zum jetzigen Zeitpunkt kann ich mir nicht vorstellen, nochmal schwanger zu werden." Darüber hinaus verriet sie aber, dass sie schon in Kindertagen über eine Adoption nachgedacht hat: "Also vielleicht werde ich das in vielen, vielen Jahren mal tun", fügte Sarah hinzu. In den nächsten Jahren sei sie aber erstmal mit ihrer kleinen "Zuckermaus" beschäftigt.

Vor Kurzem verriet die einstige Adam sucht Eva-Teilnehmerin, dass sie Angst hat, ihrem Kind nicht gerecht zu werden und mit der Situation überfordert zu sein: "Ich kann das eigentlich immer noch nicht fassen, dass ich tatsächlich eine Mama sein soll, beziehungsweise eine Mutter bin." Auf diese neue Rolle müsse sie sich erst einmal einstellen.

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel und ihre Tochter Lia im Mai 2020 in Köln

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im Mai 2020 in Köln

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im August 2019



