Sarah Joelle Jahnel (30) hat ihr Baby zur Welt gebracht! Im Oktober des vergangenen Jahres verriet die ehemalige DSDS-Teilnehmerin, dass sie sich auf den ersten Nachwuchs freuen darf. Zuletzt präsentierte die werdende Mutter ihren Fans im Netz immer wieder ihre riesige Babykugel. Nachdem sie schon in der 34. Schwangerschaftswoche erste Übungswehen bemerkt hatte, ließ sich ihr Baby dann aber doch noch etwas Zeit im Bauch seiner Mama. Jetzt war es endlich soweit: Nach einer nervenaufreibenden Geburt durfte Sarah ihre Kleine auf dieser Welt begrüßen.

Nachdem auf ihrem Social-Media-Account mehrere Tage Funkstille geherrscht hatte, gibt die 30-Jährige jetzt endlich den Grund dafür bekannt. "Nach 40 Stunden und Komplikationen ist sie endlich da", freut sich die TV-Bekanntheit im Gespräch mit RTL kurz nach der Entbindung. Die frischgebackene Mutter verrät, dass Töchterchen Lia Faé Agnes am Mittwochabend das Licht der Welt erblickt hat. Stolz präsentiert die Musikerin dazu auch den ersten Schnappschuss ihres Sprösslings: Die Mini-Fingerchen von Baby Lia .

Auch wenn sich bei Sarah in den vergangenen Wochen die Angst vor der anstehenden Geburt breitgemacht hatte, war sie sich sicher, dass sie ihr Kind auf natürlichem Wege zur Welt bringen wollte. "Ich will das schon so natürlich wie möglich probieren. Ich habe mir vorgenommen, es wie meine Mama, meine Oma und alle in meiner Familie auf einem natürlichen Weg zu schaffen", verkündete sie hochschwanger im Promiflash-Interview.

Anzeige

Promiflash Sarah Joelle Jahnel im Februar 2020

Anzeige

Instagram / sarah_joelle_ Sarah Joelle Jahnel im März 2020

Anzeige

Promiflash Sarah Joelle Jahnel nach ihrem Termin im Salon Hair Princess in Berlin

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de