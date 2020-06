Bollywood trauert um einen seiner begehrtesten Komponisten! Seit den 1990er Jahren arbeitete Wajid Khan als Musikkomponist. Als Teil des Duos Sajid-Wajid lieferte er seitdem die Musik für zahlreiche indische Produktionen, darunter "Dabangg" und "Mission Liebe - Ek Tha Tiger". 2012 komponierte Wajid außerdem die Titelmusik für die indische Version von Big Brother. Am Montag ist der Inder im Alter von gerade einmal 42 Jahren verstorben.

Diese traurige Nachricht teilte Komponist Salim Merchant der Nachrichtenagentur PTI mit: "Er hatte ein Nierenproblem und hatte vor einer Weile eine Transplantation." Vor Kurzem sei an Wajids Niere jedoch erneut eine Infektion festgestellt worden. Im Krankenhaus habe sich sein Zustand dann verschlechtert. "Er war die letzten vier Tage am Beatmungsgerät, nachdem sich seine Situation zu verschlimmern begann", so der Musiker. Mittlerweile bestätigte auch Wajids Bruder Sajid die genaue Todesursache: "Er starb an einem Herzstillstand."

Im Netz nahmen neben seinen Fans auch schon zahlreiche Bollywood-Kollegen Abschied von Wajid. Auch Priyanka Chopra (37) meldete sich erschüttert zu Wort: "Schreckliche Nachricht! Das Einzige, an das ich mich immer erinnern werde, ist Wajid Bhais Lachen, immer lächelnd", schrieb die Schauspielerin auf dem Mikroblogging-Dienst.

Twitter / wajidkhan7 Wajid Khan (links)

Twitter / wajidkhan7 Wajid Khan, 2018

Getty Images Priyanka Chopra 2019 in Cannes



