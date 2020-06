Sie wagt ein interessantes Experiment! Nathalie Kelley (35) ist seit Jahren eine erfolgreiche Schauspielerin und war schon in Serien wie Vampire Diaries oder "Der Denver-Clan" zu sehen. Als beliebter TV-Star ist die Schönheit natürlich auch ein gern gesehener Gast auf etlichen Red-Carpet-Events. Kein Wunder, dass sich in den vergangenen Jahren etliche Klamotten angesammelt haben. Doch damit ist jetzt Schluss: Nathalie will sich ein Jahr lang kein neues Kleidungsstück mehr kaufen!

Auf ihrer Instagram-Seite teilte die 35-Jährige vor wenigen Tagen einen Post, in dem sie genau dieses Vorhaben ankündigt. In den vergangenen Wochen sei ihr erst bewusst geworden, wie sehr die Modeindustrie die Umwelt beeinflusse und zerstörerische Auswirkungen auf die Natur habe. Die TV-Beauty wolle damit ein Zeichen setzen und sich selbst challengen. "Um meine eigenen verschwenderischen Konsumgewohnheiten wirklich zu untersuchen und herauszufordern, starte ich die Kampagne 'keine neue Kleidung' für ein Jahr lang", so Nathalie.

Damit schließt die Schönheit auch Geschenke in Form von Kleidungsstücken oder geliehene Outfits für Veranstaltungen aus. "Ich werde entweder etwas, das ich besitze, wieder anziehen oder es aus zweiter Hand leihen bzw. ausleihen", erklärte Nathalie weiter. Ihre Erfahrungen wolle die Schauspielerin in einer monatlichen Kolumne festhalten.

Getty Images Nathalie Kelley im August 2019

Getty Images Nathalie Kelley, TV-Star

Getty Images Nathalie Kelley im Mai 2018



