Traurige Nachrichten für die Sportwelt: Der berühmte Football-Coach Johnny Majors ist verstorben. Als überaus erfolgreicher Trainer von diversen US-amerikanischen College-Mannschaften, hauptsächlich in Tennessee, war er zu Lebzeiten sogar in die College Football Hall of Fame aufgenommen worden. Nach ihm wurde sogar eine Straße in der Stadt Knoxville benannt. Seine Fans und Unterstützer müssen sich nun für immer von Johnny Majors verabschieden. Er wurde 85 Jahre alt.

Das teilte seine Ehefrau Mary Lynn in einem Statement gegenüber dem Radiosender WNML mit. "Mit großer Trauer im Herzen muss ich mitteilen: John ist heute Morgen verstorben. Er hat seine letzten Stunden damit verbracht, das zu tun, was er am meisten geliebt hat – über seinen geschätzten Tennessee River zu schauen", erklärte sie. Die genaue Todesursache offenbarte seine Frau allerdings nicht. Neben ihr hinterlässt er auch seine beiden Kinder John und Mary.

Den größten Sieg seiner Karriere erreichte Johnny Majors, als er mit der Pittsburgher College-Football-Mannschaft Pitt Panthers 1979 den nationalen Titel holte. Die Truppe äußerte sich ebenfalls zum Ableben ihres einstigen Coaches, wie TMZ berichtet: "Er hat uns zu unserem größten Ruhm geführt und Pitt für immer verändert. Danke, Coach. Ruhe in Frieden."

Getty Images Johnny Majors mit dem Team der Tennessee Volunteers, 1991

Getty Images Johnny Majors mit den Pitt Panthers, 1995

Getty Images Johnny Majors mit dem Team der Tennessee Volunteers, 1990



