Tom Jones feiert am Wochenende ein großes Jubiläum: Der "Sex Bomb"-Interpret wird am Sonntag 80 Jahre alt. Passend zu seinem runden Geburtstag läuft im britischen Radio eine Dokumentation über den Musiker mit dem Titel "Sir Tom’s Musical Years". In diesem Zusammenhang sprach der Grammy-Preisträger auch über seine Geburt und offenbarte eine unglaubliche Geschichte: Als er geboren wurde, hielt man ihn für eine Totgeburt, doch seine Oma rettete ihn!

In der Produktion für den Sender Radio 2 erzählte Tom, der bürgerlich Thomas John Woodward heißt, dass man ihn für tot gehalten habe, weil er keinen Laut von sich gegeben hätte. "Die Hebamme sagte zu meiner Mutter: 'Es tut mir leid, aber er atmet nicht'", erinnerte sich Tom in der Doku zurück. Dann sei jedoch seine Großmutter eingeschritten. Sie habe einen Eimer mit kaltem Wasser geholt, ihn hineingetaucht und anschließend um ihren Kopf herumgewirbelt. "Zum Glück war meine Oma da", stellte er rückblickend fest.

Ob diese Szene auch in einem potenziellen Biopic über den Sänger vorkommen wird? Im Herbst 2019 verriet der Entertainer, dass ein Film über sein Leben geplant sei. Ein Hauptdarsteller müsste aber noch gefunden werden. Tom hat da allerdings sehr konkrete Vorstellungen. So solle der Kandidat wie er aus Wales stammen.

