Camille Schrier darf ihre Beauty-Krone doppelt so lange wie all ihre Vorgängerinnen tragen! Im Dezember 2019 wurde die brünette Schönheit in Connecticut zur Miss America 2020 gekürt. Doch Camille begeisterte nicht nur mit ihrem Aussehen – sondern auch mit ihrem Köpfchen! Denn die Studentin führte im Talente-Teil der Show als erste Teilnehmerin überhaupt ein chemisches Experiment durch. Jetzt schreibt die Biochemikerin erneut Geschichte: Denn sie darf die Krone vorerst behalten!

Eigentlich wird jedes Jahr aufs Neue eine Miss America während einer spektakulären Bühnenshow gekürt. Doch aufgrund der aktuellen Gesundheitslage verzichten die Verantwortlichen auf die Großveranstaltung im Dezember – und verlegen diese auf 2021. Das bedeutet, dass Camille die erste Schönheitskönigin ist, die den Titel zwei Jahre lang tragen wird! "Es ist unerlässlich, dass die Forschung, Wissenschaft und Sicherheit in diesem Jahr im Vordergrund stehen. Vor diesem Hintergrund begrüße ich die Entscheidung der Miss America-Organisation sehr, den diesjährigen Wettbewerb um ein Jahr zu verschieben", lautet ihr Statement auf der offiziellen Seite des Contests.

Camille möchte nach wie vor in ihrem Amt Gutes bewirken. Unter anderem werde sie weiterhin Menschen über Drogenmissbrauch aufklären und die Wichtigkeit der mentalen Gesundheit in den Vordergrund stellen. Über virtuelle Portale möchte sie zudem mit Schülern in Amerika in Kontakt treten, wie sie im People-Interview verraten hat.

Getty Images Camille Schrier bei der Wahl zur Miss America

Getty Images Camille Schrier, amtierende Miss America

Instagram / camilleschrier Camille Schrier, amtierende Miss America



