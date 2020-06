Was für ein starkes Zeichen! Seit Kurzem sieht man Oliver Pocher (42) regelmäßig in einer neuen Late-Night-Show im TV. "Pocher - gefährlich ehrlich!" heißt die Sendung, in der der Humor natürlich nie zu kurz kommt. Die heutige Folge startet allerdings ganz anders – und überaus ernst. Statt einer gut gelaunten Begrüßung herrscht Stille am Set: Oli und seine Frau Amira (27) stehen bloß schweigend in einem schwarzen Studio – um ihrer Anteilnahme im Fall George Floyd Ausdruck zu verleihen!

Und das nicht etwa mit einer einzigen Schweigeminute – genau 8 Minuten und 46 Sekunden passiert rein gar nichts auf dem TV-Sender RTL. Genau so lange flehte George Floyd am 25. Mai um Hilfe, während ein Polizist auf seinem Hals kniete, bis der Afroamerikaner bewusstlos wurde und starb. Ein klares Zeichen gegen Rassismus vom Comedian und seiner Partnerin. Zusätzlich tragen die beiden T-Shirts mit der Aufschrift "nicht egal!". Während der stillen Minuten bekamen die Zuschauer die Möglichkeit, ihre Namen an Olis Instagram-Account zu schicken, diese wurden dann in der Live-Show eingeblendet – ein Zeichen zusätzlicher Anteilnahme.

Nach Beendigung des Stillschweigens fand Oli selbst noch sehr persönliche Worte – und erklärte seine Aktion: "Meine Kinder leben ja auch in Amerika. Da macht man sich Gedanken, wie es weitergehen wird." Auf einem großen Sender für so lange Zeit innezuhalten sei ein klares Statement.

Anzeige

ActionPress/Clemens Niehaus / Future Image Oliver Pocher im Mai 2020

Anzeige

TVNOW / Stefan Gregorowuis Oliver und Amira Pocher

Anzeige

Instagram / amirapocher Amira Pocher 2017



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de