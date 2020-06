Prinz William (37) scheint sich um seinen Bruder zu sorgen! Vor wenigen Monaten kehrte Prinz Harry (35) dem royalen Dasein den Rücken. Gemeinsam mit seiner Frau Herzogin Meghan (38) und ihrem gemeinsamen Söhnchen Archie Harrison (1) wanderte der Enkel der Queen (94) nach Amerika aus und zog nach Los Angeles. Und genau das bereitet William angeblich Kopfzerbrechen: Er soll Harry sogar geraten haben, nach England zurückzukehren.

Schon des Öfteren machten Gerüchte die Runde, dass der 35-Jährige mit der Situation überfordert sei – auch finanziell. "Der Umzug in ein völlig anderes Land ist für niemanden einfach, auch nicht für Harry", erklärte ein Royal-Insider gegenüber Us Weekly. "Er hatte nicht erwartet, mit so vielen Hindernissen konfrontiert zu werden." Aus diesem Grund mache sich William Gedanken: "Er hat Harry geraten, nach London zurückzukehren oder woanders hinzuziehen, wo es sicherer ist", beteuerte die Quelle. "Er ist einfach besorgt um das Wohlergehen und die Sicherheit seines Bruders."

Auch die Königin sei ein wenig beunruhigt. Die 94-Jährige habe "Harry kontaktiert, um zu sehen, ob es ihm gut geht, und hat angeboten, bei Bedarf zu helfen". Ob Harry auf den Rat seiner Familie hören wird und sein neues Leben wieder aufgibt? Was meint ihr? Stimmt ab!

MEGA Prinz Harry, Herzogin Meghan und Archie Harrison, 2020

Getty Images Prinz Harry und Prinz William im November 2018

Getty Images Die Queen und ihr Enkel Prinz Harry



