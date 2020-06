Sein neues Lied hat eine bedeutende Botschaft! Wincent Weiss (27), der vor sieben Jahren seinen Durchbruch mit einer Coverversion von "Unter meiner Haut" auf YouTube feierte, hat nun einen neuen Song veröffentlicht. Inspiriert wurde dieser von dem gewaltsamen Tod des Afroamerikaners George Floyd durch einen weißen Polizisten letzte Woche. Der Sänger hat diese Tragödie zum Anlass genommen und beschäftigt sich in seinem neuen Musikstück mit dem Thema Rassismus.

Entstanden sei das Werk in Zusammenarbeit mit seinen Künstlerkollegen Nico Santos (27) und dem Produzententeam Achtabahn, berichtet Wincent gegenüber der dpa. Der Song trägt den Titel "Ist das noch Realität?" und ist seit Mittwoch nur auf seinem Instagram-Profil abrufbar. Er verrät, dass er und sein Team eigentlich vorhatten, eine neue Popnummer zu schreiben. "Dann haben wir die Bilder und Videos aus den USA gesehen, lange über das Thema gesprochen und hatten danach nicht mehr das Gefühl, einen Popsong machen zu wollen, erzählt der Musiker ernst.

Der deutsche Chartstürmer empfand es als sehr befreiend, dieses Lied zu schreiben, da er einfach fassungslos darüber sei, was aktuell in den USA geschehe. "Ich kann in Musik viel besser Dinge verarbeiten, als irgendwelche Bilder oder Sätze zu posten", erklärt der "Musik sein"-Interpret.

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss in Köln im August 2016

Getty Images Wincent Weiss beim Bambi in Berlin im Oktober 2017

Instagram / wincentweiss Wincent Weiss in Bern im Dezember 2017

