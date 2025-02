Das strebt Wincent Weiss nach seiner diesjährigen Tour an

Wincent Weiss (32) hat große Pläne für die Zeit nach seiner aktuellen Tour. Wie der Sänger ganz offen verrät, nimmt er keine lange Auszeit, sondern verfolgt direkt sein nächstes Ziel: Den Bootsführerschein. "Ich möchte meinen Bootsführerschein spätestens 2026 in den Händen halten", sagte er voller Vorfreude im Interview mit EXPRESS.de. Kaum zwei Tage nach dem Tourabschluss soll laut ihm bereits die erste Unterrichtsstunde stattfinden.

Der Musiker beschreibt sich selbst als "Wasserratte" und möchte durch den Bootsführerschein noch näher an sein Element kommen. Für ihn sei das Wasser nicht nur ein Ort der Freizeit, sondern auch Ruhe und Ausgleich. Es ist bekannt, dass er schon seit seiner Kindheit eine besondere Verbindung zur Ostsee hat. "Ich habe an der Ostsee schwimmen gelernt", erzählt er und schwärmt davon, wie sehr ihn das Meer schon immer begleitet hat. Offen bleibt aber, ob er diesen neuen Plan später mit seiner Musik verbinden möchte – etwa mit Konzerten auf dem Wasser.

Im privaten Bereich hält sich der "Wunder"-Interpret ansonsten eher bedeckt. Zwar gibt es für seine Fans immer wieder Einblicke in seine Tour-Erlebnisse, doch über Beziehungen oder Pläne abseits der Bühne spricht Wincent eher selten. Er hat sich in der Vergangenheit jedoch ehrlich über seine inneren Kämpfe geäußert. In einer Podcast-Folge von "Raus aus der Depression" offenbarte der 32-Jährige, wie schwer ihn die Krankheit getroffen habe. Besonders die Zeiten, in denen er allein zu Hause war, seien kaum zu ertragen gewesen. "Ich lag nur in meinem Bett, habe nicht gegessen und nicht getrunken", gestand er.

Getty Images Wincent Weiss, April 2023

Getty Images Wincent Weiss, Sänger

