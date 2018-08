Dreht Wincent Weiss (25) statt Musik- bald nur noch Fitnessvideos? Gemeinsam mit dem DJ-Duo Gestört aber GeiL und dem Song "Unter meiner Haut" gelang dem einstigen DSDS-Teilnehmer 2015 der große Durchbruch. Mittlerweile hat er einen MTV Europe Music Award und zwei Echos abgeräumt. Doch der Sänger möchte sich auf keinen Fall auf seinen Lorbeeren ausruhen. Deswegen hat er sich jetzt dazu entschieden, ein Fernstudium zum Fitnesstrainer zu absolvieren!

Im Gespräch mit VIP.de beweist Wincent: Er ist immer noch der Junge von nebenan. Nach fünf Jahren Großstadtleben in Berlin wohnt er jetzt wieder in seinem Heimatort Eutin an der Ostsee. Aber nicht nur das: Der selbst ernannte Dorfjunge möchte sich ein zweites Standbein fernab der Musikbranche aufbauen. "Ich wollte schon immer was mit Sport machen!", schwärmt er. Deswegen will er seine Leidenschaft nun auch akademisch erlernen. Der "Feuerwerk"-Interpret hat überraschend viele Facetten: Wenn er nicht gerade auf der Bühne steht oder in der Muckibude trainiert, fährt er liebend gerne Motorrad.

Für den Rest des Jahres wird sich der Teenieschwarm erst einmal auf seine Karriere als Musiker konzentrieren. Seine Sommertour geht noch bis Mitte September; im November wird er dann noch einige weitere Konzerte geben, unter anderem in Erfurt, Stuttgart und Berlin.

