So hält Sänger Wincent Weiss seine Beziehungen privat

Wincent Weiss (32) hat in einem Interview mit Gala über seinen Umgang mit Beziehungen und sozialen Medien gesprochen. Der Sänger erklärte, dass er private Themen weitgehend aus der Öffentlichkeit heraushalten möchte. "Für mich ist eine Beziehung etwas, das ich mit einer Person habe, und ich möchte nicht, dass da hunderttausend Menschen mitdiskutieren und werten", so der 32-Jährige. Besonders einschneidend war für ihn die Erfahrung mit einer früheren Beziehung, in der seine damalige Partnerin Zielscheibe von Hass und Drohungen wurde. Morddrohungen und Drohungen zu körperlicher Gewalt seien keine Seltenheit gewesen.

Diese Erlebnisse hätten ihn dazu gebracht, seine Privatsphäre konsequent abzuschirmen, erklärte Wincent. Heute vermeidet er es bewusst, Fotos mit Freunden zu posten oder zu privat über sein Leben zu sprechen. Selbst für mögliche Meilensteine wie eine Hochzeit oder Kinder schließt er aus, solche Momente online zu teilen. Das sei für ihn eine Maßnahme, um seine Liebsten und sein Umfeld zu schützen. "Meine heutige Zurückgezogenheit ist ein Schutz vor der Negativität, die es leider in den sozialen Medien zuhauf gibt", bekräftigte der Musiker. Er wolle nicht, dass Menschen, die ihm nahestehen, wegen seiner Popularität angegriffen werden.

Wincent, der seit Jahren zu den erfolgreichsten deutschen Sängern gehört, genießt trotz seines Ruhmes eher ein zurückgezogenes Leben. Der Musiker, der mit Songs wie "Feuerwerk" und "An Wunder" bekannt wurde, gibt selten Einblicke in sein Privatleben. Während er auf der Bühne mit emotionalen Texten und seiner nahbaren Art Millionen erreicht, bleibt er privat introvertierter. Dabei scheint er jedoch klare Prioritäten zu setzen: Sicherheit und Schutz stehen für ihn über medialer Aufmerksamkeit. Fans, die auf Indiskretionen hoffen, werden von Wincent wohl auch in Zukunft enttäuscht werden – und das ganz bewusst.

Getty Images Wincent Weiss bei den YouTube Goldene Kamera Digital Awards 2019

Nicole Kubelka / Future Image Wincent Weiss, Sänger

