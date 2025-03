Wincent Weiss muss Konzert in München kurzfristig absagen

Nur wenige Stunden vor seinem geplanten Auftritt in der Münchner Olympiahalle hat Wincent Weiss (32) sein Konzert am Dienstagabend abgesagt. Der Sänger, der sich aktuell mit einer Krankheit herumschlägt, teilte die traurige Nachricht auf Instagram mit seinen 1,4 Millionen Followern. "Es bricht mir das Herz, diese Worte gerade zu schreiben", erklärte der Musiker und fügte hinzu, dass er bereits in der Nacht seines Auftritts in Zürich angeschlagen gewesen sei. Trotz aller Hoffnungen habe auch der Besuch beim Arzt keine schnelle Besserung gebracht.

In seinem emotionalen Post zeigte sich Wincent kämpferisch, musste aber zugeben, dass es an diesem Tag nicht möglich sei aufzutreten – so sehr er es auch wolle. Fans, die Tickets für das Konzert gekauft haben, sollen in Kürze Informationen zur Rückgabe ihrer Karten erhalten. Gleichzeitig dankte der Sänger seinen Anhängern für ihr Verständnis und die Unterstützung in dieser schwierigen Situation. Zudem blieb er optimistisch: "Wäre ja auch schön blöd, nicht an Wunder zu glauben", schrieb er unter Bezug auf eine Zeile seines Songs. Doch die Reaktionen der Fans waren überwältigend. Viele wünschten ihm "Gute Besserung" und ein anderer schrieb "Wir warten auf dich".

Wincent hat in der Vergangenheit mehrfach von seiner innigen Verbindung zu seinen Fans berichtet. Der gebürtige Norddeutsche, der seit seinem Durchbruch 2015 immer größere Erfolge feiert, betont regelmäßig, wie wichtig ihm der direkte Kontakt zu seinem Publikum sei. Gerade deshalb dürfte ihm die Absage seines Konzerts besonders schwergefallen sein. In Interviews erzählte der Musiker, wie viel Kraft ihm seine Musik geben würde: "Egal wie stressig es ist, auf der Bühne fühle ich mich immer zu Hause", verriet er. Umso mehr dürften seine Fans auf eine schnelle Genesung hoffen, damit der Sänger bald wieder vor ihnen stehen kann.

Getty Images Wincent Weiss, April 2023

Getty Images Wincent Weiss, Sänger

