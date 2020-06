Monica Ivancan lässt ihre Träume wahr werden! Die 42-Jährige wurde in den frühen 2000er-Jahren als Model bekannt. Außerdem stand sie als Schauspielerin für die Daily-Soap Verbotene Liebe vor der Kamera. Für Aufsehen sorgte sie mit der Sendung Das Model und der Freak, in der sie die Moderation übernahm. Seitdem konzentrierte sie sich auf ihre Karriere als Autorin von Fitness- und Ernährungsratgebern. Jetzt verwirklichte sie einen weiteren lang gehegten Wunsch!

Auf Instagram teilte sie ihrer Community die freudige Nachricht mit, dass sich in den vergangenen Monaten einem neuen Projekt gewidmet hat: "Darum gibt es bald eine neue Vortragsreihe von mir." Dazu verkündete sie auch gleich, um was es dabei gehen wird und wie sehr ihr das Vorhaben am Herzen liegt: "Mir ist es sehr wichtig, ganzheitlich zu arbeiten, wenn es um die Themen Ernährung, Gewicht, Haut und Wohlbefinden geht." Genau diesen Bereichen widmet sich Monica (42) auch schon seit längerer Zeit auf ihrem Blog. Dort gibt sie Tipps für eine gesunde Lebensweise und veröffentlicht viele leckere Rezeptideen.

Ihre Fans reagierten begeistert auf den Post der blonden Schönheit: "Du bist eine mega Inspiration!", kommentierte ein Follower. Ein anderer gestand: "Bin sehr gespannt auf die Vortragsreihe! Interessiere mich gerade auch stark für 'Träume verwirklichen'."

Instagram/monica_meier_ivancan Monica Ivancan, März 2020

Getty Images Monica Ivancan im März 2015

Instagram/monica_meier_ivancan Monica Invancan, Mai 2020

