Die Fans haben bereits jetzt einen ganz klaren Showliebling! Schon seit längerer Zeit wurde immer wieder wild über die Besetzung der diesjährigen Staffel von Das Sommerhaus der Stars spekuliert. Seit Kurzem stehen die neun kandidierenden Paare auch ganz offiziell fest. Unter anderem werden Jennifer Lange (26) und Andrej Mangold (33), Denise Kappès (29) und Henning Merten oder auch Annemarie Eilfeld (30) und Tim Sandt beweisen müssen, wie stark ihre Liebe ist. Doch wem gönnen die Zuschauer den Titel "Das Promipaar 2020" am ehesten? Die Promiflash-Leser haben da ein ganz klares Favoritenduo!

An einer Promiflash-Umfrage zu den Lieblingen im Sommerhaus haben insgesamt 6.766 Nutzer (Stand: 06. Juni, 17.00 Uhr) teilgenommen. Über die Hälfte der Abstimmenden war sich dabei tatsächlich einig darüber, wer die TV-Herausforderung am besten meistern wird. Ganze 4.528 Stimmen – und damit 66,9 Prozent – vergaben ihre Stimme an das Bachelor-Vorzeigepaar Andrej und Jennifer. Dabei hatten sie einen riesigen Vorsprung gegenüber den zweitbeliebtesten Turteltauben, nämlich Henning und Denise. Sie sahnten immerhin 762 Votes (11,3 Prozent) ab. Dicht gefolgt waren sie wiederum von den Goodbye Deutschland-Stars Caro und Andreas Robens, die 700 Teilnehmer (10,3 Prozent) als Favoriten angaben.

Die geringste Anzahl von Stimmen bekamen der Show-Hypnotiseur Martin Bolze (62) und seine Frau Michaela Scherer. Gerade einmal 80 Leser (1,2 Prozent) sehen sie auf dem Siegertreppchen. Auch Diana Herold (46) und Michael Tomaschautzki scheinen nur wenige Liebhaber der Sendung bisher von sich überzeugt zu haben. Sie konnten nur 1,8 Prozent für sich verbuchen. Ein Paar war in der Umfrage allerdings noch nicht aufgeführt: Bachelor-Lady Evanthia Benetatou (28) und ihr Verlobter Chris wurden erst ein paar Tage später als Mitbewohner bestätigt.

Instagram / martin.bolze.hypno_tv Michaela Scherer und Martin Bolze

Instagram / denise_kappes Denise Kappès und Henning Merten

Instagram / evanthiabenetatou Evanthia Benetatou und ihr Verlobter Chris



