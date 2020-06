Jetzt ist ihr Einzug offiziell! Am Donnerstag wurden die acht Paare bestätigt, die dieses Jahr bei Das Sommerhaus der Stars mitmachen werden. Unter ihnen befinden sich auch Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26). Am Wochenende gab es dann Spekulationen, dass nachträglich noch ein Pärchen in die Promi-WG einziehen soll: Evanthia Benetatou (28), die Andrej und Jennifer noch von Der Bachelor kennt, und ihr Verlobter Chris sollen ebenfalls dabei sein, wurde berichtet. Nun hat RTL die Teilnahme der Turteltauben bestätigt – und diese melden sich direkt mit einer Kampfansage!

"Wir beide ziehen ins Sommerhaus der Stars ein. Leute, wir freuen uns mega drauf. Wir sind absolut aufgeregt, es ist aber positive Aufregung", flötete Eva in einem Video-Statement gegenüber RTL. Ihr Liebster ergänzte, dass sie sich vor allem auf die sportliche Herausforderung freuen würden. "Ja, und wir freuen uns auf alte Bekannte. Ich kenne da jemanden", sagte die 27-Jährige in Anspielung auf das Wiedersehen mit ihren Bachelor-Kollegen. Dabei machte sie klar, dass sie und Chris die Show gewinnen möchten: "Wir sind gespannt auf das, was kommt, wir sind positiv eingestellt, guter Dinge. Wir rocken das."

Wie wohl Andrej und Jenny auf die Nachzügler reagieren werden? Zuletzt hatte der 33-Jährige zumindest keine hohe Meinung von Eva: "Eine alte Bekannte von mir nimmt jede Show mit und fährt immer relativ schnell nach Hause", kommentierte er Evas Ausscheiden bei Promis unter Palmen vor einigen Monaten.

