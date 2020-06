Welches Paar wird der Publikumsliebling bei der neuen Das Sommerhaus der Stars-Staffel? Bereits seit Wochen wurde wild über die diesjährigen prominenten Teilnehmer spekuliert. Jetzt ist nun endlich offiziell bekannt, welche Stars tatsächlich den Bauernhof in Bocholt beziehen und in kniffligen Challenges um den Titel "Das Promipaar 2020" kämpfen werden. Doch welches der insgesamt acht Paare finden die Zuschauer vorab am sympathischsten?

Henning Merten und Denise Kappès (29) sind seit rund einem Jahr zusammen und wollen jetzt im Sommerhaus ihre Beziehung auf die Probe stellen. Auch Caro und Andreas Robens sind nach ihrer Mallorca-Auswanderung jetzt auf der Suche nach einer neuen Herausforderung. Den jüngeren Zuschauern dürften vor allem Lisha und Lou ein Begriff sein. Bereits seit Jahren lässt das YouTube-Paar seine Community hautnah an ihrem Leben teilhaben. Wenig bekannt ist dagegen über die Beziehung von Georgina Fleur (30). Erst jetzt zeigte sie ihren Verlobten Kubilay Özdemir erstmals öffentlich.

Besonders überraschend ist Annemarie Eilfelds (30) Einzug. Noch vor zwei Jahren hatte sie eine Teilnahme ausgeschlossen – jetzt scheinen die ehemalige DSDS-Kandidatin und ihr Liebster Tim Sandt aber doch Lust auf das Sommerhaus zu haben. Auch Diana Herold und ihr Liebster Michael Tomaschautzki wollen ihrer Beziehung mit ihrer Teilnahme einen neuen Kick geben. Ob sie beim Publikum punkten werden?

Oder werden eher Martin Bolze und Michaela Scherer Sympathiepunkte sammeln? Das Paar ist nicht nur das älteste, sondern auch das mit der geringsten Kamera-Erfahrung: Martin trat bisher erst ein paar mal als Hypnotiseur in TV-Shows auf. Andrej Mangold (33) und Jennifer Lange (26) wissen dagegen ganz genau, wie sie sich vor der Kamera präsentieren müssen. 2019 lernten sie sich bei Der Bachelor kennen und sind auch heute noch glücklich miteinander. Doch welches Paar ist bisher euer Favorit? Stimmt ab!

Anzeige

Instagram / henning.merten Henning Merten und Denise Kappès im Oktober 2019

Anzeige

Clemens Bilan / Getty Georgina Fleur bei der Premiere von "Nie Yinniang"

Anzeige

Getty Images Diana Herold und Michael Tomaschautzki

Instagram / martin.bolze.hypno_tv Michaela Scherer und Martin Bolze



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de