Mel Gibson (64) und seine Familie trauern: Hutton Gibson, der Vater des Schauspielers, ist gestorben – er wurde 101 Jahre alt. Er wurde 1918 in New York geboren, war zweimal verheiratet und hatte neben Mel noch zehn weitere Kinder. Zeitweise hatte er mit seiner Familie in Australien gelebt. Gibson Senior galt als römisch-katholischer Traditionalist und als ausgesprochener Kritiker der modernen Kirche. Außerdem sorgte er mit antisemitischen Ansichten für Kontroversen.

Über Huttons Tod berichtete an diesem Wochenende die New York Times. Die Zeitung beruft sich dabei auf Dokumente der zuständigen Behörden: So soll er bereits am 11. Mai in Thousand Oaks, Kalifornien verstorben sein. Mel Gibson hat sich zu diesem Thema bisher noch nicht geäußert. Auch auf eine Anfrage der "New York Times" soll er nicht reagiert haben.

Mel Gibson wurde durch Filme wie "Mad Max" und "Braveheart" berühmt. Er ist darüber hinaus selbst als Regisseur tätig und drehte unter anderem den Film "Die Passion Christi" – außerdem gewann er zwei Oscars. Auch der 64-Jährige sorgte – ähnlich wie sein Vater – mit beleidigenden Aussagen immer wieder für Schlagzeilen und Skandale.

Getty Images Mel Gibson in Beverly Hills, Februar 2017

Getty Images Mel Gibson bei den Aacta International Awards 2017

Getty Images Mel Gibson in London bei der Premiere von "Daddy's Home 2"



