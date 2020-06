So schnell können aus Konkurrentinnen wieder Freundinnen werden! Am Samstagabend waren Lilly Becker (43) und Sylvie Meis (42) zunächst nicht gut aufeinander zu sprechen: Klar, denn in der jüngsten Ausgabe von Schlag den Star wollten sowohl das Model, als auch die Geschäftsfrau sich gegenseitig übertrumpfen. Obwohl es am Ende nur eine Siegerin geben konnte – die Blondine gewann haushoch mit 63 zu 28 Punkten –, war bei der Brünetten keine schlechte Laune zu verspüren. Die Ladys ließen den Abend sogar gemeinsam ausklingen!

Wie die Ex von Boris Becker (52) in ihrer Instagram-Story beweist, ist sie definitiv keine schlechte Verliererin: Statt ein langes Gesicht zu machen, stieß sie mit der Gewinnerin noch auf den aufregenden TV-Wettstreit an! In den kurzen Videos aus ihrem Hotelzimmer erklärt die 43-Jährige in Sylvies Anwesenheit: "Die beste Frau hat wirklich gewonnen. Sie hat das mit Klasse gemacht und sie hat es wirklich schwer für mich gemacht."

"Ich war ein bisschen zu wild und sie war immer ruhig", resümiert Lilly den Verlauf der Challenges. Mit ihrer Niederlage scheint sie offenbar kein Problem zu haben: Sie beglückwünscht die 42-jährige Unterwäsche-Designerin, drückt ihr einen Kuss auf die Wange auf und strahlt bis über beide Ohren.

Anzeige

Instagram / lillybeckerofficial Lilly Becker, Model

Anzeige

Instagram / sylviemeis Sylvie Meis, Model

Anzeige

Getty Images Lilly Becker, Model

Hättet ihr gedacht, dass die beiden so gut miteinander klarkommen? Nein, ich bin überrascht! Klar! Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de