Neue Rivalen gefunden! Vor Kurzem lieferten sich die Germany's next Topmodel-Urgesteine Jorge Gonzalez (52) und Thomas Hayo ein spannendes Battle bei der beliebten Promi-Show Schlag den Star. Am Ende konnte sich der Modelagent aber gegen den Lauftstegtrainer durchsetzen. Jetzt steht fest, welches Promi-Paar als nächstes in den Ring treten wird – es sind Sylvie Meis (42) und Lilly Becker (43). Die beiden Powerfrauen machen dabei schon jetzt klar – sie sind bereit für eine echte Schlammschlacht.

Gegenüber Bild am Sonntag ließen die zwei Ladys jeweils eine ordentliche Kampfansage vom Stapel. "Sylvie? Ich serviere dich schneller ab, als du es bei deinen zahlreichen Exfreunden getan hast! Nimm dich in Acht, wenn ich mit dir fertig bin, wird dir dein Zahnpastalächeln vergehen", zeigte sich Lilly angriffslustig und machte gleichzeitig deutlich, dass sie nicht lange fackeln wird, um mit der Moderatorin kurzen Prozess zu machen. Das Unterwäschemodel lässt sich davon aber nicht beirren. "Ich bin vielleicht kleiner als du, aber nach der Show wirst du zu mir aufschauen. Ich habe schon ganz andere Kaliber für mich tanzen lassen – dein Samstagabend-Beat wird: Bum-Bum-Blamage", konterte Sylvie unbeeindruckt.

Sylvie und Lilly treten damit in die Fußstapfen anderer "Schlag den Star"-Powerfrauen. So kämpfte auch schon Dagi Bee (25) gegen Jasmin Wagner (40) oder Fernanda Brandao (37) gegen Sophia Thomalla (30) an. Jetzt seid ihr gefragt! Glaubt ihr, dass Sylvie oder, dass Lilly gewinnen wird? Am Ende des Artikels könnt ihr in einer Umfrage abstimmen.

