Das lässt Ashleigh Murray nicht auf sich sitzen! Die beliebte Netflix-Serie Riverdale sorgte für den Durchbruch der Schauspielerin. Sie verkörpert die Sängerin Josie McCoy, die mit zwei ihrer Klassenkameradinnen die Band Josie and The Pussycats gründete. Das Trio ging aber schnell wieder getrennte Wege – die Frontfrau bemerkte, dass sie als Solomusikerin erfolgreicher sein würde. Kurz darauf war die Zeit für Ashleigh bei der Serie vorbei. Jetzt unterstellte ihr ein User, dass die 32-Jährige eine Diva sei, was auch ihren Exit bei "Riverdale" begründen würde.

"Sie wollte die Leinwand nicht mit anderen talentierten Frauen teilen. Man sieht sie kaum in Szenen mit anderen Frauen", schrieb Ashleighs Hater auf Twitter. Die Seriendarstellerin reagierte auf diese Vorwürfe ziemlich gelassen: "Du verwechselst mich offensichtlich mit jemand anderem", antwortete sie. Wenn es nach ihr ginge, wäre eine eigene Show für Josies ehemalige Band – inklusive weiblicher Unterstützung – schon längst fällig. Sie stellte noch fest, dass der User anscheinend die Serien, in denen sie mitwirkt, nicht mal schaue: "Ich bin umgeben von Frauen", widerlegte sie seine Aussage.

Im Gegensatz zu Ashleigh zeigte sich Ex-Kollegin Vanessa Morgan (28) etwas aufbrausender: "Du weißt gar nicht, worüber du redest. Vor allem rede nicht so über meine Freundin", bemerkte sie wütend. "Ich hasse es, wenn schwarze Frauen Divas genannt werden, weil sie für sich selbst kämpfen", antwortete sie dem User.

Instagram / iamamurray Ashleigh Murray, Schauspielerin

Getty Images Ashleigh Murray, Vanessa Morgan, Candice Patton, Caity Lotz, und Kirbie Johnson

Instagram / iamamurray Ashleigh Murray, Schauspielerin



