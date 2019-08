Am 9. Oktober startet bei The CW die mittlerweile vierte Staffel der beliebten Serie Riverdale – dann allerdings ohne Serien-Star Luke Perry (✝52). Der Schauspieler hatte Anfang März einen Schlaganfall erlitten und wurde in dessen Folge viel zu früh aus dem Leben gerissen. Die letzte Episode mit Luke in seiner Rolle des Fred Andrews wurde mittlerweile bereits ausgestrahlt. Die Produktion kündigte allerdings an, dass sich die Fans zu Ehren des Verstorbenen noch auf eine ganz besondere Folge freuen dürfen. Ashleigh Murray, die in der Serie Josie McCoy spielt, berichtet nun, wie emotional der Dreh dieser für den "Riverdale"-Cast wirklich war.

"Es war überhaupt nicht leicht. Es ist noch immer schwer und es war hart. Es war sehr, sehr emotional", versucht sie gegenüber Access ihre Gefühle in Worte zu fassen. Die Serien-Darstellerin ist dennoch froh darüber, Teil von Lukes Tribut-Folge sein zu dürfen, denn mit diesem finalen Schritt, können die Schauspielkollegen sich noch einmal gebührend von ihrem Teammitglied verabschieden. Einer Sache ist sich die 31-Jährige zudem sicher. "Wir alle wissen, dass Luke wollen würde, dass wir weitermachen. Er würde nicht wollen, dass wir in Trauer versinken. Sein Tod hat uns verändert, aber wir sind in der Lage weiterzumachen", erklärt sie zuversichtlich.

Auch für das Publikum könnte die Auftaktfolge der neuen Staffel herzergreifend werden. Ashleigh betont: "Es könnte für einige Zuschauer ziemlich emotional werden. Vor allem für die, die das Vergnügen hatten, Luke zu treffen – auch wenn es nur für einen Moment war." Wann genau die Ehren-Show für den ehemaligen Beverly Hills, 90210-Star auch in Deutschland auf Netflix zu sehen sein wird, ist bisher noch nicht bekannt. In der Regel folgt die Ausstrahlung allerdings kurz nach dem amerikanischen Serienstart auch hierzulande.

Getty Images Schauspielerin Ashleigh Murray

Getty Images Luke Perry

Getty Images Der Riverdale-Cast

