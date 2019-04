Am Mittwoch wurde die letzte Folge von Riverdale veröffentlicht, in der Luke Perry (✝52) zu sehen ist. Der Schauspieler hatte Ende Februar einen Schlaganfall erlitten und war einige Tage später verstorben. Bis zu seinem Tod stand er für die The CW-Produktion in der Rolle des Fred Andrews vor der Kamera. Anlässlich seines letzten Auftritts in der Erfolgsserie gedachte seine Serienkollegin Ashleigh Murray jetzt des US-Amerikaners!

Auf Twitter gab die 31-Jährige eine Vorschau auf die Folge, in der ihre Serienfigur Josie McCoy den Hit "Back to Black" von Amy Winehouse (✝27) singt. "Dieses Video ist rührend, weil es mich an Luke erinnert. Wie sehr er an mich geglaubt hat, meine Stimme, mein Talent. Mehr als ich es meistens getan habe", schrieb sie zu dem Clip und meinte, dass der 52-Jährige es geliebt habe, sie auf der Bühne zu sehen.

"Ich kann mir einen Moment vorstellen, den wir von jedem Song geteilt haben", offenbare sie weiter – "der heutige Abend ist unserer". Nicht nur Luke hatte seinen letzten Auftritt in der Serie, auch für Ashleigh war es die finale Episode. "'Riverdale' wird nicht dasselbe ohne euch beide sein", schrieb ein trauriger Fan.

Getty Images Luke Perry bei der "Dark Tourist"-Premiere, 2013

Getty Images Ashleigh Murray, Schauspielerin

Getty Images KJ Apa, Mark Consuelos, Luke Perry, Ashleigh Murray und Marisol Nichols von "Riverdale"

