Hat sie das Foto tatsächlich gefälscht? Aufgrund des gewaltsamen Todes des Afroamerikaners George Floyd in den Vereinigten Staaten vor knapp zwei Wochen finden landesweit friedliche Proteste statt. Unter den Demonstrierenden befinden sich auch einige Hollywood-Hochkaräter wie Kendall Jenner (24). Allerdings wird momentan im Netz spekuliert, ob das Model seine Teilnahme nur vorgegaukelt hat. Denn ein Schnappschuss von ihr bei einer Demo scheint fingiert zu sein!

Auf dem berüchtigten Foto hält der Keeping up with the Kardashians-Star ein Schild hoch, auf dem "Black Lives Matter" zu lesen ist. Einem adleräugigen Betrachter ist allerdings ein Detail ins Auge gesprungen, das ihn irritiert hat: Das Plakat, das Kendall in den Händen hält, wirft keinen Schatten. Das Bild scheint also mit Photoshop bearbeitet worden zu sein. In einem inzwischen viralen Post auf Twitter wirft er der Laufstegschönheit daraufhin vor, nur Kapital aus den Protesten ziehen zu wollen. Die TV-Bekanntheit hat mittlerweile dazu Stellung genommen und schreibt: "Das ist von jemandem bearbeitet worden. Ich habe das nicht gepostet."

Und scheinbar sagt sie die Wahrheit. Denn das Californiagirl hat das Bild auf keiner einzigen Plattform selbst gepostet. Wer Kendall so einen üblen Streich gespielt hat und warum, ist bisher unklar. Allerdings sind viele User auf das betrügerische Foto hereingefallen und die 24-Jährige erhielt einen ordentlichen Shitstorm.

