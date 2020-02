Während der Fashion Week in New York zeigen nicht nur die Models auf den Laufstegen die Kleidungs-Kompositionen der angesagtesten Designer – auch die Crème de la Crème in den ersten Reihen weiß sehr wohl, wie man sich ordentlich in Schale schmeißt. Obwohl die Modewoche nun zu Ende ist, haben so manche Outfits der Promi-Damen einen bleibenden Eindruck hinterlassen. So verzauberten Miley Cyrus (27) und Co. mit ihren stylishen Looks in schickem Schwarz.

Bei der Show von Tom Ford (58) am 7. Februar, die ausnahmsweise nicht in New York selbst, sondern in Los Angeles stattfand, flanierte Miley von Kopf bis Fuß in Schwarz über den roten Teppich. Die Sängerin hatte sich für einen ärmellosen Overall mit einem tiefen V-Ausschnitt, der bis zur Taille reichte, entschieden. Ein absoluter Hingucker neben dem doppelten Ledergürtel um ihre schmale Taille war ihre Statement-Kette. Auch Kendall Jenner (24) entschied sich gegen ein Kleid und für die zweibeinige Variante. Das Model trug bei der Longchamp Show am 8. Februar eine schwarze Lederhose, die sie mit einem Rollkragenpulli und hohen, dunklen Stiefeln kombinierte.

Auf demselben Event mischte auch Ashley Benson (30) mit – ebenfalls in Schwarz! Die Schönheit rockte eine weit ausgeschnittene Hose mit goldenen Nadelstreifen, zu der sie ein schlichtes Oberteil trug. Zendaya Coleman (23) posierte auch in einer schwarzen Hose. Ein echter Blickfang des Looks: ihr gefiederter, weißer Cardigan von Rahul Mishra.

Getty Images Miley Cyrus bei der Fashionshow von Tom Ford, Februrar 2020

Anzeige

Getty Images Kendall Jenner bei einer Veranstaltung der New York Fashion Week

Anzeige

Getty Images Ashley Benson bei einer Veranstaltung der New York Fashion Week

Anzeige

Getty Images Zendaya Coleman bei einer Veranstaltung der New York Fashion Week



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de