Dieses Fotoshooting ging so richtig nach hinten los! Eigentlich ist Reality-TV-Sternchen Kendall Jenner (22) ein gefragtes Model und ein erfolgreiches Werbegesicht. Im vergangenen Jahr leistete sie sich mit einer fragwürdigen Pepsi-Kampagne einen großen Fauxpas. Kritiker sahen in der Werbung eine Verherrlichung von Polizeigewalt. Am Wochenende gab es erneut Ärger: Für ihren Look auf einem großen Magazin-Cover erntete der Victoria's Secret-Engel einen Shitstorm.

Für die November-Ausgabe der Vogue war die 22-Jährige abgelichtet worden. Ein Bild des Shootings veröffentlichte das Magazin auf Instagram. Darauf zu sehen: Kendall in einem geblümten, viktorianisch anmutenden Kleid mit tiefem Ausschnitt und hochtoupierten Haaren. Für das Ergebnis hagelte es überwiegend negative Kommentare. "Warum habt ihr für die Kampagne einen weißen Promi genommen und keinen dunkelhäutigen, der diesen Look natürlich gerockt hätte?", fragte ein User. In einem Statement für E! News äußerte sich eine Vogue-Sprecherin: "Wir entschuldigen uns, falls unsere Absicht falsch rübergekommen ist. Wir wollten niemanden damit verletzen."

Doch nicht alle Fans konnten die Aufregung nachvollziehen. "Diese Werbekampagne ist Kunst. Wunderschön. Als afroamerikanische Frau kann ich guten Gewissens sagen, dass toupierte Haare nichts Beleidigendes haben", schrieb eine Userin.

MEGA Kendall Jenner in New York

Getty Images Kendall Jenner bei der New York Fashion Week 2018

ActionPress / United Archives GmbH Kendall Jenner beim Film-Festival in Cannes 2017

