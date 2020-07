Jetzt herrscht endlich Gewissheit. Anfang Juni verstarb Bonnie Pointer im Alter von 69 Jahren. Die Todesnachricht verkündete ihre Schwester Anita, mit der die Sängerin in der Band The Pointer Sister mitgewirkt hatte und weltberühmt wurde. Warum genau Bonnie aus dem Leben schied, war bislang noch nicht bekannt. Doch jetzt ist ihre Sterbeurkunde aufgetaucht – und liefert Aufschluss über Bonnies Todesursache!

Wie TMZ berichtet, sei in dem Dokument der Grammy-Gewinnerin ein Herz-Lungen-Stillstand als Todesursache aufgeführt. Dem Schriftstück zufolge habe sie schon seit etwa einem Jahrzehnt mit vorausgehenden Beschwerden, wie Lebererkrankungen, zu kämpfen gehabt. Wie bedrohlich die Krankheiten für ihre Gesundheit waren und ob deswegen ärztliche Maßnahmen eingeleitet wurden, ist weiterhin unklar.

Mit der gemeinsamen Band feierten Bonnie und ihre Schwestern vor allem in den 1970er und 1980er-Jahren große Erfolge. Ihr wohl berühmtester Hit dürfte "I'm So Excited" gewesen sein. Doch auch als Solo-Künstlerin legte die Musikerin mit Songs wie "Heaven Must Have Sent You" eine steile Karriere hin.

Getty Images Bonnie Pointer, Sängerin

Getty Images Bonnie Pointer im April 2019 in Los Angeles

ActionPress Bonnie Pointer in jüngeren Jahren



