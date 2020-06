Concealer, Highlighter und Lippenstift – Make-up hat viele Facetten und kann auch schon mal kompliziert sein! Viele Webstars teilen deswegen ihr Wissen und ihre Tricks im Internet. In Videoanleitungen zeigen sie, wie man die Produkte am besten verwendet. Eine deutsche Influencerin sticht dabei jetzt besonders hervor: Tina Sohrab sorgt mit ihren Make-up-Tutorials nicht nur für große Begeisterung, sondern wird auch von ihren Fans bewundert – denn sie ist blind!

"Ich möchte mit den Tutorials in erster Linie zeigen, dass eine blinde Frau genauso Frau ist wie jede andere auch", verrät die 27-Jährige in einem ihrer Youtube-Videos über die Intention ihres Projektes – denn es sei ihr wichtig, ein klares Signal an die Gesellschaft zu senden. Aufgrund einer Netzhauterkrankung ist Tina seit ihrem 16. Lebensjahr blind, lässt sich jedoch ihre Leidenschaft für Make-up nicht nehmen. In ihren Anleitungen zeigt und beschreibt sie die verschiedenen Produkte, Pinselstriche und Kniffe ganz genau, denn es gehe darum, die Clips so blindengerecht, wie nur möglich zu gestalten. Unter dem Namen "blind and beauty" begeistert Tina inzwischen auch knapp 5.000 Fans auf der Plattform Instagram.

"Manchmal kann ich mein Handicap mit Humor nehmen, weil ich das Gefühl habe, dass ich ganz gut durchs Leben gehe", meint Tina und zeigt damit, wie selbstbewusst sie mit ihrer Situation umgeht. Aufgrund ihrer Einstellung und ihres Händchens für glamouröse Make-up-Looks bekommt die Influencerin jetzt viel Zuspruch im Internet. "Viele Mädels werden deine Videos lieben!", schwärmt ein Fan.

Tina Sohrab, Influencerin

Tina Sohrab, Influencerin

Tina Sohrab, Influencerin



