Die Fans der supererfolgreichen Mysteryserie Dark bekommen noch in diesem Monat endlich Antworten! Nach Staffel eins im Jahr 2017 folgte 2019 die Fortsetzung. Doch die mysteriöse Geschichte rund um die fiktive Kleinstadt Winden ist noch nicht auserzählt – die Zuschauer wurden mit einem fiesen Cliffhanger zurückgelassen. Demnächst sollen aber alle Rätsel aufgelöst werden: Neben vielen weiteren Highlights erscheint Staffel drei von "Dark" im Juni auf Netflix!

Wie der Streaming-Riese auf Instagram verkündet hat, geht das große "Dark"-Finale am 27. Juni online. Und das ist in diesem Monat längst nicht die einzige tolle Nachricht für Serienfans! Die Netflix-User können sich endlich die vierte und letzte Staffel des romanbasierten Dramas Tote Mädchen lügen nicht anschauen, die seit dem 5. Juni verfügbar ist. Zudem wird "The Sinner" – die schaurige Thrillerserie, an der Schauspielerin Jessica Biel (38) nach ihrer Hauptrolle in Staffel eins nun als Produzentin mitarbeitet – ab dem 19. Juni weitergeführt! Und für die Fans von O.C. California-Hottie Ben McKenzie (41) sowie dem düsteren DC-Universum gibt es seit dem 1. Juni die fünfte Gotham -Staffel.

Wer lieber was zum Lachen haben will, kann sich auf langersehnte Neuigkeiten von Phil Dunphy und seiner Familie freuen: Modern Family -Staffel zehn kommt am 20. Juni! Und auch die Fortsetzung des US-Hits New Girl mit Zooey Deschanel (40) als quirlige Jessica "Jess" Day am 9. Juni wird sicherlich wieder ordentlich die Lachmuskeln beanspruchen – genauso wie die neuen Folgen der US-amerikanischen Zeichentrickserie "Rick And Morty".

Netflix "Tote Mädchen lügen nicht"-Szene aus Staffel vier

Netflix/The Sinner Jessica Biel in "The Sinner"

Jason Merritt/Getty Images Der "Modern Family"-Cast, 2014

Jamie McCarthy/Getty Images "Gotham"-Star Ben McKenzie

Alberto E. Rodriguez/Getty Images for WGAw Zooey Deschanel



