Gigi Hadid (25) und Zayn Malik (27) könnten aktuell nicht glücklicher sein. Erst vor wenigen Tagen überraschten die beiden ihre Fans mit dieser freudigen Nachricht: Das Model und der Musiker erwarten ihr erstes gemeinsames Kind. Sogar das Geschlecht ihres Babys soll bereits bekannt sein. Die beiden sollen offenbar ein Mädchen bekommen. Nach ihrer On-Off-Beziehung freuen sich Gigi und Zayn riesig über die Schwangerschaft – vor allem der Sänger ist total aus dem Häuschen.

Ein Insider verriet gegenüber US Weekly, wie sehr sich das ehemalige One Direction-Mitglied auf den Nachwuchs freut. Zayn könne nicht begeisterter sein, er habe immer gehofft, dass er wieder mit Gigi zusammen kommen würde: "Zayn war schon immer so begeistert von Gigi und sie war schon immer ein so großer Teil seines Lebens." Selbst während ihrer Trennung sei ihre Liebe immer sehr stark gewesen.

Die besonderen Umstände scheinen das Pärchen zusammenzuschweißen. Laut einem Bekannten zeige die 25-Jährige ihrem Liebsten "mit kleinen Gesten, dass sie ihn schätzt und wie sehr sie sich auf das neue Kapitel freut." Und um sich auf ihre Mutter-Rolle vorzubereiten, hat die Beauty ganz eigene Methoden. Sie praktiziert bestimmte Rituale, die eine positive Stimmung verbreiten sollen.

Getty Images Zayn Malik und Gigi Hadid auf einer Gala in New York

Getty Images Zayn Malik und seine Freundin Gigi Hadid

Getty Images Das Model Gigi Hadid im März 2020



