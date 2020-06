Justin Hawkins hatte einen fiesen Unfall! Seit 20 Jahren gehört der Musiker der erfolgreichen Band The Darkness an, dort ist er Sänger und Lead-Gitarrist. Seit über fünf Jahren lebt der gebürtige Brite auf einem Anwesen in der Schweiz, zu dem auch ein Pool gehört. Bei Reparaturarbeiten an seinem Pool verletzte sich Justin dort nun und musste sich wegen eines chemischen Unfalls sogar in ärztliche Behandlung begeben!

Gegenüber The Sun erklärte Justin, dass es Probleme mit der Schwimmbecken-Pumpe

gab und dabei Chemikalien ins Wasser gelaufen seien. "Ich wollte es reparieren und es berührte meine Beine, und meine Hose verschmolz mit meinen Beinen, deswegen musste ich ins Krankenhaus", schilderte Justin den Vorfall. Welche Stoffe die schmerzhafte Reaktion auslösten, weiß er nicht genau. Aber: "Ich denke, es war eine PH-negative Chemikalie, die den Säuregehalt im Pool kontrolliert", vermutete er.

Wie schlimm Justins Verletzungen sind, gab der Sänger nicht bekannt. Laut Daily Mail soll er keine bleibenden Schäden von dem Zwischenfall davongetragen haben.

Anzeige

Getty Images Justin Hawkins, 2012

Anzeige

Getty Images Justin Hawkins, 2012

Anzeige

Getty Images Justin Hawkins, Musiker



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de