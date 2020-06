BMX-Star Ryan Guettler fiel sonst eher wegen seiner sportlichen Erfolge und nicht wegen Verstöße gegen das Gesetz auf! Der 36-Jährige feierte 2001 bei den Asian X Games seinen ersten großen Erfolg. Bei den Global X Games trat er dann für seine Heimat Australien an. Nach einer Reihe von Verletzungen konnte er in den darauffolgenden Jahren nicht mehr an seine einstigen Leistungen anschließen. Nun sorgte er mit einer wenig erfreulichen Geschichte für Aufsehen!

Laut WWAY TV soll die Polizei von Wilmington einem Anruf gefolgt sein, indem der Sportler beschuldigt wurde, vollkommen unbekleidet und mit einer Waffe durch die Straßen zu laufen. Die Beamten fanden Ryan am Mittwochnachmittag schließlich verbarrikadiert mit einer Schrotflinte in einer Garage. Ein SWAT-Team schaffte es dann, den BMX-Profi festzunehmen, nachdem dieser sich zunächst geweigert hatte, sein Versteck zu verlassen. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Zur medizinischen Untersuchung brachten ihn die Polizisten in ein Krankenhaus.

Anschließend wurde Ryan verhaftet und in Untersuchungshaft gebracht. Ihm werden mehrere Anklagepunkte zur Last gelegt, darunter Einbruch und unerlaubtes Eindringen sowie "bewaffneter Angriff auf Menschen". Weiteres ist bisher nicht bekannt.

Anzeige

Getty Images Ryan Guettler, Juli 2009

Anzeige

Getty Images BMX-Star Ryan Guettler, August 2009

Anzeige

Instagram/ryanguettler BMX-Star Ryan Guettler mit seinem Hund, Juli 2015



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de